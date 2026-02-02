Запорожский областной ТЦК потратит более 333 млн грн на авиаперевозки

Самолеты / © Pixabay

Реклама

Запорожский областной ТЦК и СП заключил договор на более 333 млн грн для организации авиаперевозок кандидатов на военную службу. Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, прибывающих в Украину из-за рубежа.

Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

Запорожский областной ТЦК осуществил оборонную закупку услуг по авиаперевозке на 333 020 274 грн с НДС. Процедура уже завершена, договор подготовлен.

Реклама

Предмет закупки — комплекс услуг по авиаперевозке, который классифицируется по коду ДК 021:2015: 63510000-7 — услуги туристических агентств и подобные услуги. Фактически это одна комплексная услуга, которая будет предоставляться до 31 декабря 2026 года.

В обосновании указано, что закупка связана с перевозкой кандидатов для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства, прибывающих с территорий других государств. Услуги предусматривают не только авиаперелеты, но и сопроводительные действия:

оформление документов, удостоверяющих личность;

визы и проездные документы;

страхование;

транспортировку;

организацию питания и проживания.

Заказчик применил неконкурентную процедуру на основании подпункта 23 пункта 13 Постановления Кабмина №1178. Эта норма позволяет заключать договоры напрямую в условиях военного положения, если закупка связана с оборонными потребностями и имеет обоснованную необходимость.

Скриншот закупки, которую осуществил Запорожский ТЦК и СП / © ProZorro

К слову, летом 2025 года возник скандал из-за того, что Национальная гвардия Украины объявила тендер на приобретение 5000 противоударных щитов. Так, воинская часть на Сумщине планировала потратить на средства для охраны общественного порядка 30,7 млн грн (общая стоимость оборудования достигала 54 млн грн). Информация о закупке средств для подавления протестов на фоне активного наступления РФ в Сумской области вызвала волну возмущения в обществе. После этого в НГУ заверили, что закупка не состоится, а соответствующие торги на Prozorro уже аннулированы.