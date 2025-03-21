Запорожский район под ударом: ранены пять человек, среди них ребенок – ГСЧС

Враг продолжает атаковать Украину ударными дронами.
21 марта 2021 года Запорожский район под ударом беспилотников ранены пять человек, среди них ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в соцсетях.
Ночью 20 марта россияне атаковали населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами.
Ранены 61-летний мужчина, три женщины (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь.
В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 кв.м.
На месте работали экстренные службы. От ГСЧС привлечены 55 спасателей и 9 единиц техники.
Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.
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