Запорожский район под ударом: ранены пять человек, среди них ребенок – ГСЧС

21 марта 2021 года Запорожский район под ударом беспилотников ранены пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в соцсетях.

Ночью 20 марта россияне атаковали населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами.

Ранены 61-летний мужчина, три женщины (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь.

В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 кв.м.

На месте работали экстренные службы. От ГСЧС привлечены 55 спасателей и 9 единиц техники.

Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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