Запорожскую АЭС хотят присоединить к электросети России: что известно

Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме / © Getty Images

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Временно оккупированную Запорожскую АЭС россияне, возможно, уже подключили к своей энергосистеме, или сделают это в ближайшее время. На достраивание необходимой инфраструктуры нужно не больше нескольких недель.

Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Строительство ЛЭП от Запорожской АЭС продолжается. Фиксируем новую магистраль через Мариупольский район. В частности, на участке 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E с февраля по май построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией, а на участке 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E заканчивают соединение с сетью».

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По его словам, спутниковые снимки показывают, что работы находятся на финальной стадии.

«С учетом планов (в том числе, но не исключительно) модернизации в частности Херсонщины, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели», — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

В то же время, он добавил, что ситуация на ЗАЭС «полностью игнорируется» как украинским правительством, так и прессой.

«К сожалению, потому что именно это игнорирование предоставляет россиянам возможность безнаказанно делать то, что делают», — подчеркнул Петр Андрющенко.

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Напомним, Запорожская АЭС уже больше недели зависит только от резервной линии электропередач и работает на грани блэкаута. Повреждение произошло на подконтрольной Украине территории, но из-за активных боевых действий ремонт невозможен.