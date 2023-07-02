Запорожскую АЭС покинул персонал из "Росатома" и часть коллаборантов — мэр Энергодара

Во временно оккупированном Энергодаре находится около 5-6 тысяч работников ЗАЭС, которые фактически являются заложниками российской армии.

Около сотни работников "Росатома", а также часть коллаборантов, заключивших контракты с российской компанией, покинули Запорожскую АЭС и уехали из Энергодара.

Об этом сообщил в комментарии "Украинскому Радио" городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, во временно оккупированном Энергодаре находится около 5-6 тысяч работников Запорожской атомной электростанции, которые фактически являются заложниками российской армии. Оккупационные власти не разрешают им покидать пределы города, но и на работу ходить им не дают, потому что тем, кто не заключил контракт с "Росатомом", заблокировали пропуска.

“То, что они сделали с Каховской ГЭС, существенно повлияло на настроения тех специалистов, которые еще остаются в городе Энергодар. Они понимают, что враг будет способен на любой шаг и размещение грузовиков со взрывчаткой свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к любым сценариям”, — отметил Дмитрий Орлов.

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По его словам, взрывчатку на ЗАЭС захватчики завезли почти год назад: был заминирован периметр станции, все побережье Каховского водохранилища.

При этом, отметил мэр города, в Энергодаре не предусмотрены укрытия в случае взрыва на ЗАЭС.

"Проектно не предусмотрено, что атомная станция будет атакована военным путем. В любых случаях ядерного и радиационного характера на станции, предусмотренные в регламентах и инструкциях, город Энергодар является категорийным. Он не предусматривает укрытий, а предусматривает полную эвакуацию из города в соответствии с розой ветров, погодных условий, которые будут к тому времени. Укрытие есть только в промышленных помещениях на атомной, тепловой станции, рядом расположенных заводах", – констатировал Орлов.

Мэр Энергодара также отметил, что российские военные сейчас "не очень активно" передвигаются по городу. В то же время усиление обысков может свидетельствовать о подготовке окупантов к очередному "жесту доброй воли".

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что по состоянию на 1 июля ситуация на Запорожской АЭС была "стабильной и контролируемой".

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