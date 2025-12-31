Запорожскую АЭС присоединили к украинской сети: что происходит на месте

Запорожская АЭС / © УНИАН

Технические специалисты при поддержке МАГАТЭ завершили ключевые ремонтные работы на линиях электропередач вблизи Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

Возобновление стало возможным благодаря временным договоренностям о прекращении огня в районе АЭС.

Как сообщили в МАГАТЭ и Министерстве энергетики Украины, накануне была восстановлена линия электропередач, соединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой. Станцию, ныне находящуюся в режиме "холодной остановки", снова заживили с подконтрольной Украине территории. Радиационный фон – в пределах нормы.

Это уже третий случай за последние месяцы, когда при посредничестве МАГАТЭ удается возобновить внешнее электроснабжение ЗАЭС. Всего с начала полномасштабной войны станция пережила не менее 12 блекаутов, вызванных обстрелами со стороны российских оккупантов.

На фоне завершения ремонтов в Министерстве иностранных дел Украины предупреждают: Россия и дальше будет пытаться подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Об этом в эфире ТСН заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, именно российские войска целенаправленно повреждают линии электропередачи, чтобы проверить возможность переподключения станции.

"Россияне сами перебили кабели, питающие ЗАЭС. Сделали это исключительно с целью тестирования подключения станции к своей энергосети. То есть они продолжают готовиться к, по сути, воровству Запорожской АЭС. И с этой целью перебивают линии, ставя под угрозу существование этого уникального и огромного ядерного объекта", - заявил он.

В МИД отмечают, что именно действия России являются причиной регулярных обесточений станции и постоянных рисков для ядерной безопасности в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, Путин готов работать с Украиной для открытия станции, которая сейчас оккупирована РФ.