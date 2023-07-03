Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной ЛЭП: у МАГАТЭ объяснили причину

Подключение было необходимо для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач.

Об этом информирует МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что подключение ЗАЭС к линии 330 кВ является важным шагом, поскольку в последние месяцы ЗАЭС возлагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии.

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Также он добавил, что подключение было необходимо для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач положительно, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", — рассказал Гросси.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, президент России Владимир Путин вполне может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции.

Накануне, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров предупредить Россию о том, что любой теракт на ЗАЭС будет приравнен к применению тактического ядерного оружия.

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