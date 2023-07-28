"Запорожсталь" намекает на коррупцию в Минкульте из-за замены стали для тризуба "Батькивщины-Матери"

Невзирая на то, что Министерство культуры закупило сталь у европейского производителя для замены советского символа на монументе "Батькивщина-Мать", оказалось, что "Запорожсталь" уже предоставило сталь бесплатно и заплатило за разработку проекта.

Соответствующее заявление было размещено на сайте "Запорожстали".

"Запорожсталь" по запросу Министерства культуры и информационной политики Украины бесплатно предоставил всю сталь для изготовления герба и оплатил разработку проекта замены советского символа", - говорится в заявлении.

На предприятии заявили, что о претензиях к качеству металла услышали только тогда, когда Минкульт разместил соответствующее заявление на своем сайте.

"При входном контроле со стороны подрядчика к "Запорожстали" не было озвучено или передано никаких актов дефектовки, претензий или других документов, удостоверяющих несоответствие нержавеющего проката установленным нормам качества, механическим или химическим параметрам. О якобы обнаруженных несоответствиях его проката и невозможности его использования в проекте реконструкции монумента "Батькивщина-Мать" предприятие-производитель украинской стали узнало из заявления Минкульта от 25 июля", - подчеркнули на "Запорожстали".

Предприятие утверждает, что любые незначительные отклонения от нормы в партии металла являются нормативными и остаются в пределах разрешенной погрешности, о чем подрядчика предупредили заранее.

Также предприятие "Запорожсталь" готово провести независимую экспертизу, чтобы подтвердить качество металла.

"Именно украинская сталь, которой годами доверяют в Украине и во всем мире, есть в НСК "Олимпийский", новом саркофаге ЧАЭС, Дарницком мосту, крупнейшем флагштоке Украины, мосте в Генуе, лондонском небоскребе Shard и еще в сотнях известных зданий и символов", - подчеркнули на "Запорожстали".

На предприятии также показали, какие требования были предъявлены Минкультом и генеральным подрядчиком - ООО "Основа" - к стали.

Так, было определено два типа металла для изготовления тризуба: нержавеющая сталь "Запорожстали" толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Основными требованиями подрядчика к производителю стали было полное соответствие металла марке стали AISI 321: толщина нержавеющего проката 1,7 мм и полное соответствие металла марке стали 12Х18Н10Т.

Именно такую сталь использовали для строительства монумента в 1981 году.

"Слиток соответствующей марки стали был прокатан до проектной, согласованной с подрядчиком толщины в 1,7 мм на производственных мощностях "Запорожстали". Согласно требованиям генподрядчика, прокат комбината не проходил дополнительную обработку поверхности металла, поскольку эти работы подрядчик обязался выполнить самостоятельно на собственном оборудовании", - рассказали на "Запорожстали".

"Мы уверены, что сталь, изготовленная на "Запорожстали", подходит для производства тризуба", - подчеркивается в заявлении.

На предприятии предупредили, что будут защищать честь украинского производителя и украинской стали.

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" входит в группу компаний "Метинвест" Рината Ахметова.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на частичное изменение монумента "Батькивщина-Мать" в Киеве.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь" для изготовления части изделия, не отвечает техническим требованиям.

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