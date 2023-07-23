Запорожью грозит враждебная баллистика: немедленно в укрытие

В Запорожье слышны взрывы.

Внимание! Запорожская область – угроза применения баллистического вооружения!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Местные СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Находитесь в укрытиях.

По сообщениям мониторинговых каналов, речь идет об использовании врагом комплексов С-300.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.