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Запорожью грозит враждебная баллистика: немедленно в укрытие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4432
Время на прочтение
1 мин
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Запорожью грозит враждебная баллистика: немедленно в укрытие

Находитесь в укрытиях до конца отбоя воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

В Запорожье слышны взрывы.

Внимание! Запорожская область – угроза применения баллистического вооружения!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Местные СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Находитесь в укрытиях.

По сообщениям мониторинговых каналов, речь идет об использовании врагом комплексов С-300.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
4432
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