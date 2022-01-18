"Заправился" перед дальней дорогой: в Польше с автобуса сняли нетрезвого водителя-украинца, который вез людей на Херсон

"Заправился" перед дальней дорогой: в Польше с автобуса сняли нетрезвого водителя-украинца, который вез людей на Херсон

Правоохранители забрали у водителя документы и задержали автобус.

В Польше задержан водитель туристического автобуса, который сел за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вез пассажиров по маршруту "Щецин-Херсон".

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Об этом сообщает полиция Щецина.

Так, 44-летний водитель туристического автобуса сообщением "Щецин-Херсон" вез пассажиров в Украину, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Автобус остановили для проверки, а при ознакомлении с документами правоохранители увидели, что водитель немного сам не свой.

Правоохранители дважды протестировали его на драгере и дважды прибор показал, что водитель перед дорогой "заправился".

У мужчины было около половины промилле и на тот момент он уже вез двоих пассажиров в салоне. Других людей, которые должны были путешествовать на автобусе в Украину, он собирался забрать по дороге. Правоохранители забрали у водителя удостоверение, а автобус задержали.

За свое безответственное поведение гражданин Украины будет отвечать перед судом.

Напомним, что польскому Щецину 32-летний украинец решил пьяным покататься на электросамокате и вызвал ДТП.

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