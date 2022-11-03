Заправка для борща на зиму: шесть рецептов для насыщенного вкуса

Борщовая заправка необходима для того, чтобы красный борщ получился насыщенным и вкусным. Конечно, для лучшего результата нужно использовать свежие овощи. Но готовить это блюдо не так-то просто, ведь нужно много времени. Если у вас есть заправка для борща на зиму, готовить вам будет гораздо проще и быстрее. ТСН.ua предлагает шесть рецептов борщевой заправки.
В разгар лета, когда на огородах созревают овощи, можно без проблем приготовить борщевую заправку на зиму. Готовится она достаточно просто и быстро, а большинство времени уходит на то, чтобы почистить и порезать все ингредиенты.
Заправка для борща на зиму прилагается в самом конце приготовления этого блюда. Здесь очень важно не передержать потом кастрюлю на огне, чтобы цвет остался насыщенным. Рецептов борщевой заправки существует много, и вот шесть интересных вариантов.
Заправка для борща из свеклы и капусты
Чтобы приготовить ее, вам понадобится:
- 1 кг помидоров;
- 1 кг свеклы;
- 1 кг сладкого перца;
- 700 г моркови;
- 1 головка капусты;
- 700 г лука;
- горький перец (по желанию);
- соль и сахар;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Промыть в воде помидоры, опустить их на несколько секунд в кипящую воду, а затем сразу в холодную. Теперь можно без проблем снять кожуру. Размельчить с помощью блендера, чтобы получить пюре.
- Морковь хорошо промыть, очистить и порезать маленькой соломкой. Можно измельчить с помощью крупной терки.
- Свеклу также промыть, почистить и натереть. Лучше брать темно-бордовый овощ, тогда заправка для борща будет насыщенного цвета.
- Лук очистить и нарезать полукольцами.
- У перца отрезать плодоножку, вычистить семена. Нарезать большими квадратиками.
- Теперь лук можно пассеровать на растительном масле. Добавить морковь, а затем и сладкий перец. Добавить свеклу. Залить все помидорным пюре. Тушить на среднем огне 10-15 минут.
- Капусту нашинковать тонкой соломкой и добавить в конце к борщевой заправке. Проварить еще 5 минут.
- Если вам нравится легкая кислинка, перед тем, как закрывать банки, добавьте немного уксуса.
- Разложить заправку в стерилизованные банки, закрыть крышки, перевернуть и оставить в темном месте.
Борщовая заправка на зиму без добавления капусты
Если у вас будет такая заправка для борща на зиму, вам нужно добавить только картофель и капусту в блюдо. Это очень просто и не занимает много времени.
Чтобы приготовить борщевую заправку на зиму без капусты, вам понадобится:
- 1 кг лука;
- 1 кг моркови;
- 1,5 кг свеклы;
- 800 г сладкого перца;
- 1,5 кг помидоров;
- 120 г чеснока;
- 250 г подсолнечного масла;
- 1 столовая ложка сахара;
- уксусная кислота 70%;
- черный, красный молотый перец.
Способ приготовления:
- Хорошо промыть и почистить морковь. Измельчить в кухонном комбайне.
- Свеклу помыть, почистить и измельчить.
- Помидоры также помыть, очистить от плодоножек. Взбить с помощью блендера в состояние пюре.
- Вымыть и очистить от семян сладкий перец. Измельчить до вида соломки.
- Лук очистить, затем мелко порубить.
- Разогреть на сковороде масло, пассеровать лук в течение 10 минут. Затем переложить его в кастрюлю и поочередно обжарить до золотистого цвета все остальные овощи, перекладывая их к луку.
- Добавить томатное пюре, приправить солью и сахаром. Перемешать и довести до кипения. Варить 20 минут. Выдавите чеснок, положить другие специи и варить еще 10-15 минут.
- Разложить в стерилизованные банки, добавив 1 столовую ложку уксуса на каждый 1 литр. Хранить в темном месте.
Свекла+фасоль: особая заправка для борща на зиму
Это универсальная борщевая заправка, ее можно не только добавлять в готовое блюдо, но и есть в виде салата.
Чтобы приготовить, нужно взять:
- 1,5 кг свеклы;
- 1,5 кг помидоров;
- 0,5 кг сладкого перца;
- 0,5 кг моркови;
- 0,5 кг лука;
- 300 г фасоли;
- 250 мл растительного масла;
- 80 мл уксуса 9%;
- 1 столовой ложка соли;
- 100 г сахара.
Способ приготовления:
- Фасоль хорошо промыть, залить водой и оставить на ночь. Утром нужно еще раз промыть, залить чистой водой (приблизительно на 2 пальца), отварить до полуготовности.
- Морковь промыть, почистить, натереть на крупной терке. То же самое проделать со свеклой.
- Перец помыть, очистить от плодоножки и порезать соломкой. Лук измельчить кубиками.
- Помидоры помыть, срезать плодорожки и пропустить через мясорубку до состояния пюре.
- Помидоры и растительное масло смешать в кастрюле. Довести до кипения. Добавить свеклу, половину уксуса и перемешать. Варить 10 мин. с момента кипения.
- Добавить морковь, лук и варить еще 10 минут.
- Тогда добавить перец, фасоль. Посолить и добавить по вкусу сахар. Перемешать и варить 15 минут. Влить остатки уксуса, перемешать. Довести до готовности.
- Разложить в стерильные банки, закрыть крышки, закутать и оставить так до полного охлаждения.
Борщевая заправка на зиму в пакетах
Этот вариант поможет сберечь ваше время. А еще овощи, не поддающиеся лишний раз термической обработке, лучше сохраняют свои свойства. Вам понадобится:
- 1,5 кг свеклы;
- 0,5 кг моркови;
- 0,5 кг помидоров;
- 0,5 кг сладкого перца;
- 0,5 кг лука;
- 100 г чеснока.
Способ приготовления:
- Лук нужно тщательно очистить, промыть и измельчить.
- Помидоры тоже помыть, срезать плодоножки и порезать на куски.
- Промыть морковь, очистить и натереть на крупной терке. То же сделать со свеклой.
- Чеснок порубить ножом достаточно мелко.
- Хорошо перемешать все ингредиенты, разложить тонким слоем в пакетики, убрать в холодильник, чтобы испарилась излишняя влага. Лучше оставить на ночь. Утром убрать в морозильную камеру.
Заправка для борща на зиму в мультиварке
Вкусный, очень простой и быстрый рецепт борщевой заправки для тех, у кого есть мультиварка. Вам понадобится:
- 700 г свеклы;
- 500 г моркови;
- 200 г перца;
- 500 г помидоров;
- 40 мл уксуса 9%;
- 3 столовых ложки сахара;
- 1 столовая ложка соли;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. Перец очистить от семян и порезать на маленькие кусочки. Лук почистить и измельчить. Помидоры мелко порезать.
- Все ингредиенты переложить в кастрюлю мультиварки.
- Приготовить маринад: смешать в емкости уксус с сахаром и солью. Добавить подсолнечное масло. Перемешать и влить в овощную смесь.
- Выставить режим "Тушение" и готовить 40 минут.
- Переложить в стерильные банки, закрыть крышки, перевернуть и укутать до охлаждения.
Простая борщевая заправка на зиму из двух ингредиентов
Такая заправка для борща на зиму готовится очень просто, она не требует много времени, но блюдо с ней получается вкусным, полезным и насыщенным.
Возьмите:
- 500 г помидоров;
- 1 кг свеклы.
Способ приготовления:
- Свеклу помыть, очистить и натереть на крупной терке.
- Помидоры помыть, погрузить на несколько секунд в кипящую воду, затем в холодную жидкость. Снять кожуру, а после этого мелко нарезать.
- Смешать в миске свеклу с томатами.
- Разложить эту смесь в отдельные пакетики и положить в морозильную камеру.