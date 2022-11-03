Заправка для борща на зиму: шесть рецептов для насыщенного вкуса

Борщовая заправка необходима для того, чтобы красный борщ получился насыщенным и вкусным. Конечно, для лучшего результата нужно использовать свежие овощи. Но готовить это блюдо не так-то просто, ведь нужно много времени. Если у вас есть заправка для борща на зиму, готовить вам будет гораздо проще и быстрее. ТСН.ua предлагает шесть рецептов борщевой заправки.

В разгар лета, когда на огородах созревают овощи, можно без проблем приготовить борщевую заправку на зиму. Готовится она достаточно просто и быстро, а большинство времени уходит на то, чтобы почистить и порезать все ингредиенты.

Заправка для борща на зиму прилагается в самом конце приготовления этого блюда. Здесь очень важно не передержать потом кастрюлю на огне, чтобы цвет остался насыщенным. Рецептов борщевой заправки существует много, и вот шесть интересных вариантов.

Заправка для борща из свеклы и капусты

Заправка для борща на зиму с капустой / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить ее, вам понадобится:

1 кг помидоров;

1 кг свеклы;

1 кг сладкого перца;

700 г моркови;

1 головка капусты;

700 г лука;

горький перец (по желанию);

соль и сахар;

растительное масло.

Способ приготовления:

Промыть в воде помидоры, опустить их на несколько секунд в кипящую воду, а затем сразу в холодную. Теперь можно без проблем снять кожуру. Размельчить с помощью блендера, чтобы получить пюре. Морковь хорошо промыть, очистить и порезать маленькой соломкой. Можно измельчить с помощью крупной терки. Свеклу также промыть, почистить и натереть. Лучше брать темно-бордовый овощ, тогда заправка для борща будет насыщенного цвета. Лук очистить и нарезать полукольцами. У перца отрезать плодоножку, вычистить семена. Нарезать большими квадратиками. Теперь лук можно пассеровать на растительном масле. Добавить морковь, а затем и сладкий перец. Добавить свеклу. Залить все помидорным пюре. Тушить на среднем огне 10-15 минут. Капусту нашинковать тонкой соломкой и добавить в конце к борщевой заправке. Проварить еще 5 минут. Если вам нравится легкая кислинка, перед тем, как закрывать банки, добавьте немного уксуса. Разложить заправку в стерилизованные банки, закрыть крышки, перевернуть и оставить в темном месте.

Борщовая заправка на зиму без добавления капусты

Борщовая заправка на зиму без капусты / Фото: pixabay.com

Если у вас будет такая заправка для борща на зиму, вам нужно добавить только картофель и капусту в блюдо. Это очень просто и не занимает много времени.

Чтобы приготовить борщевую заправку на зиму без капусты, вам понадобится:

1 кг лука;

1 кг моркови;

1,5 кг свеклы;

800 г сладкого перца;

1,5 кг помидоров;

120 г чеснока;

250 г подсолнечного масла;

1 столовая ложка сахара;

уксусная кислота 70%;

черный, красный молотый перец.

Способ приготовления:

Хорошо промыть и почистить морковь. Измельчить в кухонном комбайне. Свеклу помыть, почистить и измельчить. Помидоры также помыть, очистить от плодоножек. Взбить с помощью блендера в состояние пюре. Вымыть и очистить от семян сладкий перец. Измельчить до вида соломки. Лук очистить, затем мелко порубить. Разогреть на сковороде масло, пассеровать лук в течение 10 минут. Затем переложить его в кастрюлю и поочередно обжарить до золотистого цвета все остальные овощи, перекладывая их к луку. Добавить томатное пюре, приправить солью и сахаром. Перемешать и довести до кипения. Варить 20 минут. Выдавите чеснок, положить другие специи и варить еще 10-15 минут. Разложить в стерилизованные банки, добавив 1 столовую ложку уксуса на каждый 1 литр. Хранить в темном месте.

Свекла+фасоль: особая заправка для борща на зиму

Заправка для борща на зиму с фасолью / Фото: pixabay.com

Это универсальная борщевая заправка, ее можно не только добавлять в готовое блюдо, но и есть в виде салата.

Чтобы приготовить, нужно взять:

1,5 кг свеклы;

1,5 кг помидоров;

0,5 кг сладкого перца;

0,5 кг моркови;

0,5 кг лука;

300 г фасоли;

250 мл растительного масла;

80 мл уксуса 9%;

1 столовой ложка соли;

100 г сахара.

Способ приготовления:

Фасоль хорошо промыть, залить водой и оставить на ночь. Утром нужно еще раз промыть, залить чистой водой (приблизительно на 2 пальца), отварить до полуготовности. Морковь промыть, почистить, натереть на крупной терке. То же самое проделать со свеклой. Перец помыть, очистить от плодоножки и порезать соломкой. Лук измельчить кубиками. Помидоры помыть, срезать плодорожки и пропустить через мясорубку до состояния пюре. Помидоры и растительное масло смешать в кастрюле. Довести до кипения. Добавить свеклу, половину уксуса и перемешать. Варить 10 мин. с момента кипения. Добавить морковь, лук и варить еще 10 минут. Тогда добавить перец, фасоль. Посолить и добавить по вкусу сахар. Перемешать и варить 15 минут. Влить остатки уксуса, перемешать. Довести до готовности. Разложить в стерильные банки, закрыть крышки, закутать и оставить так до полного охлаждения.

Борщевая заправка на зиму в пакетах

Борщевая заправка в пакетах / Фото: pixabay.com

Этот вариант поможет сберечь ваше время. А еще овощи, не поддающиеся лишний раз термической обработке, лучше сохраняют свои свойства. Вам понадобится:

1,5 кг свеклы;

0,5 кг моркови;

0,5 кг помидоров;

0,5 кг сладкого перца;

0,5 кг лука;

100 г чеснока.

Способ приготовления:

Лук нужно тщательно очистить, промыть и измельчить. Помидоры тоже помыть, срезать плодоножки и порезать на куски. Промыть морковь, очистить и натереть на крупной терке. То же сделать со свеклой. Чеснок порубить ножом достаточно мелко. Хорошо перемешать все ингредиенты, разложить тонким слоем в пакетики, убрать в холодильник, чтобы испарилась излишняя влага. Лучше оставить на ночь. Утром убрать в морозильную камеру.

Заправка для борща на зиму в мультиварке

Борщовая заправка в мультиварке / Фото: pixabay.com

Вкусный, очень простой и быстрый рецепт борщевой заправки для тех, у кого есть мультиварка. Вам понадобится:

700 г свеклы;

500 г моркови;

200 г перца;

500 г помидоров;

40 мл уксуса 9%;

3 столовых ложки сахара;

1 столовая ложка соли;

растительное масло.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. Перец очистить от семян и порезать на маленькие кусочки. Лук почистить и измельчить. Помидоры мелко порезать. Все ингредиенты переложить в кастрюлю мультиварки. Приготовить маринад: смешать в емкости уксус с сахаром и солью. Добавить подсолнечное масло. Перемешать и влить в овощную смесь. Выставить режим "Тушение" и готовить 40 минут. Переложить в стерильные банки, закрыть крышки, перевернуть и укутать до охлаждения.

Простая борщевая заправка на зиму из двух ингредиентов

Заправка для борща на зиму из 2 ингредиентов. / Фото: pixabay.com

Такая заправка для борща на зиму готовится очень просто, она не требует много времени, но блюдо с ней получается вкусным, полезным и насыщенным.

Возьмите:

500 г помидоров;

1 кг свеклы.

Способ приготовления: