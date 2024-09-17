"Запредельное людоедство": коллаборантка пожаловалась на разное отношение к беженцам из Курщины и Донбасса в РФ

По ее словам, россияне гораздо лучше относятся к беженцам из Курской области, а жителей оккупированных территорий Украины называют "х*хлами" .
Коллаборантка Татьяна Монтян заявила, что в РФ по-разному относится к беженцам из Курской и Донецкой областей.
На заявление предательницы обратил внимание украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram.
"Детям беженцев из Курской области мороженое дают, а детям из Донецкой области — не дают. Это какое-то запредельное людоедство! Не знаю, что там вообще происходит", — возмущается Монтян.
А сами беженцы из Курской области оказались ехать в пункты временного размещения, где уже были жители оккупированных територий Донбасса, потому что не хотели "ехать к х*хлам".
По ее словам, россияне гораздо лучше относятся к беженцам из Курской области, а жителей оккупированных территорий Украины называют "х*хлами" и подвергают дискриминации.
Никто в РФ не считает жителей Донбасса полноценными россиянами, несмотря так называемое "присоединение" к РФ, добавила коллаборантка.
"Очередное подтверждение, что Россия — фашистское государство, где даже пророссийский украинец всегда будет унтерменшем и недочеловеком", — подытожил журналист Денис Казанский.
Ранее сообщалось, что российские нацисты ноют из-за жителей оккупированных территорий.
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