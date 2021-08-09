Запрещали парковаться на клумбе: в Житомире мужчина отомстил и лопатой разбил окна соседям (видео)

Запрещали парковаться на клумбе: в Житомире мужчина отомстил и лопатой разбил окна соседям (видео)

Утренний инцидент очень напугал жителей дома.

В Житомире на Польском бульваре агрессивный мужчина лопатой побил несколько окон в квартирах на первом этаже, а потом сел за руль микроавтобуса и уехал.

Инцидент сняли жители дома на Польском бульваре, 13 и выложили в социальной группе микрорайона Маликова.

По словам Сергея Мищука, который обнародовал видео, агрессивный мужчина в 5 утра побил окна за то, что ему не давали коммерческой машиной парковаться на клумбе.

Испуганные люди начали кричать и звать на помощь.

Очевидцы предполагают, что мужчина находился под действием алкоголя, но это не помешало ему сесть за руль.

Напомним, в Черкассах на частную территорию проник молодой человек, достал пистолеты и начал стрелять.

А в Днепре в одном из супермаркетов компания подростков избила и ограбила правоохранителя за то, что тот сделал им замечание.

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