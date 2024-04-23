Запрещают ли США бить по НПЗ в России: Маркарова ответила

В РФ не прекращаются удары по НПЗ.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не получала никаких сообщений от Вашингтона с запретом для Киева избивать по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Не было официально заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем это делать ", — заявила она, отвечая на вопрос о словах главы Пентагона Ллойда Остина.

В то же время, она вспомнила о давнем ограничении об использовании американского оружия за пределами Украины.

"В то же время, еще раз официально, как посол, говорю вам, что ни разу из-за меня не было передано никаких ограничений относительно того, что мы делаем непосредственно собственным оружием", — подчеркнула Маркарова.

Добавим, удары украинских беспилотников по нефтяным объектам России продолжают наносить ущерб производству ее крупнейшего экспорта. Эти атаки могут привести к потере 10% мощностей переработки нефти во втором квартале этого года.

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