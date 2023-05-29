Запрещено ли 17-летним юношам выезжать за границу: разъяснение от пограничников

Ограничения на пересечение границы распространяются на граждан Украины от 18 до 60 лет, отмечают в ГНСУ.

17-летние ребята во время военного положения могут свободно уезжать за границу.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Постановлением Кабмина №57 во время действия военного положения ограничения на пересечение границы распространяются на граждан Украины от 18 до 60 лет.

"В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам вносим разъяснения После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних молодых людей ограничения не распространяются ", – сказано в заявлении.

ГНСУ при оформлении граждан руководствуется требованиями ПКМУ № 57. Детальнее можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, ранее рассказывали, кому из мужчин можно выезжать за границу, на каких основаниях и какие документы для этого нужно, для кого изменятся условия выезда летом.