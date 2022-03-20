Запрет 11 партий и горы трупов российских солдат, которые Москва не хочет забирать: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Главные события ночи:
- В период военного положения в Украине запрещена деятельность 11 политических партий, лидеры и члены которых довольно часто продуцируют пророссийскую риторику. В частности, в списке "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок". Читать дальше –>
- В Харькове оккупанты "Градами" уничтожили крупнейший рынок в Восточной Европе. Ежесуточно, каждый час в Харькове рвутся снаряды и гибнут мирные люди. Читать дальше –>.
- Через несколько дней Украина получит от США системы противовоздушной обороны, а также другую военную технику и оружие, в частности "стингеры", и "джавелины". Читать дальше –>
- Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что в местах особо жестоких боев передний край украинской обороны завален трупами российских солдат, которые никто не забирает. Напротив — по ним гонят в наступление новые части. Читать дальше –>
- Росгвардия потеряла в Украине технику и вооружение, а в Белгороде судят солдат, отказавшихся воевать. Ночная сводка Генштаба ВСУ.
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