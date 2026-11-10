Запрет абортов на любом сроке: в Кабмин подали резонансную петицию

В Кабмин подали петицию о запрете абортов / © Associated Press

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В Украине действующее законодательство разрешает прерывать беременность по желанию женщины на ранних сроках. Сейчас предлагают запретить аборты по желанию женщины на любом сроке, но сохранить медицинские исключения и особые условия для случаев изнасилования. Автор петиции требует пересмотреть действующие правила и подготовить соответствующий законопроект.

Ответная петиция появилась на сайте Кабинета Министров.

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Свою позицию он обосновывает положениями статей 3 и 27 Конституции Украины, которые касаются признания жизни высшей социальной ценностью и прав человека на жизнь. Чтобы документ рассмотрело правительство, он должен собрать 25 тыс. подписей.

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Какие главные аргументы

В петиции автор ставит под вопрос научное и юридическое обоснование действующего срока, до которого разрешено прерывать беременность по желанию женщины. Он утверждает, что предел в 12 недель происходит из советского законодательства 1955 года, а не установлен Конституцией Украины или результатами научных исследований.

«Наука исследует развитие человеческого организма, формирование органов, мозга и нервной системы. Но она не установила универсального предела, после которого человеческая жизнь вдруг приобретает моральную или правовую ценность. Когда наука не дает однозначного ответа, есть ли плод человека с первого дня, единственный морально приемлемый принцип для государства — защищать жизнь, а не разрешать ее прекращать», – пишет автор.

Отдельно в обращении приведена статья 27 Конституции Украины, согласно которой каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть произвольно лишен жизни, а обязанность государства защищать его.

Также автор ссылается на статью 3 Конституции, которая определяет жизнь и здоровье человека высокой социальной ценностью, и статью 25 Гражданского кодекса Украины. Последняя предполагает охрану интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка в случаях, установленных законом. По мнению автора петиции, эти положения должны послужить основанием для законодательного урегулирования вопроса защиты жизни с момента зачатия.

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Еще один довод в обращении касается соотношения права на жизнь и телесной автономии женщины. Автор считает, что право человека самостоятельно распоряжаться собственным телом не должно оправдывать лишение жизни другого человека.

Автор ссылается на христианское учение о начале человеческой жизни с момента зачатия и утверждает, что законодательство должно учитывать моральные убеждения значительной части украинского общества.

Какие аборты предлагают разрешить

Автор петиции не требует отмены всех оснований для прерывания беременности. Он просит сохранить возможность абортов по медицинским показаниям, если существует реальная угроза жизни или здоровью женщины.

Также предлагается оставить действующие основания, связанные с тяжелыми пороками развития плода, но дополнительно изучить этот вопрос и при необходимости усилить критерии. Автор хочет предотвратить ситуации, когда основанием для прерывания беременности могут становиться особенности развития, которые не являются смертельными.

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Отдельные изменения предлагают беременность вследствие изнасилования. В этом случае автор просит:

сохранить возможность прерывания беременности;

сократить предельный срок с 22 до 12 недель;

ввести обязательный десятидневный период для обдумывания решения после обращения женщины;

установить, что обращение должно быть подано не позднее завершения 11 недели беременности, чтобы после периода обдумывания процедуру можно было провести до завершения 12 недели.

Какие еще требования

Кроме того, автор петиции предлагает пересмотреть законодательство об ответственности за незаконное проведение абортов, принуждение к прерыванию беременности и другим противоправным действиям.

В то же время автор обращения подчеркивает необходимость государственной поддержки женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о финансовой, медицинской, психологической и социальной помощи.

Автор просит Кабинет Министров инициировать разработку законопроекта, предусматривающего запрет прерывания беременности по желанию женщины, определять исключения и усиливать ответственность за незаконные аборты.

Напомним, что ранее в Кабинет министров Украины подали петицию с призывом запретить аборты по собственному желанию женщины, предусмотрев четкие медицинские исключения. Автор инициативы также потребовал создать масштабную систему социальной и психологической поддержки для беременных в кризисных ситуациях.

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