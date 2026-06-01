Запрет электросамокатов для детей не действует: эксперт назвал более эффективным способом

Полный запрет на использование электросамокатов детьми не сможет решить проблему безопасности на улицах, а лишь подогреет интерес подростков к опасному транспорту.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил эксперт по вопросам безопасности Денис Михальченко.

Почему запреты не работают

По словам эксперта, жесткие табу часто оказывают обратный эффект. Вместо того чтобы просто запрещать детям кататься, государству и обществу необходимо сосредоточиться на возрастных ограничениях и профильном образовании.

«Дети должны проходить специальные курсы безопасного пользования самокатами, прежде чем выезжать на дорогу или тротуар», — подчеркнул Михальченко.

Ответственность — на родителях

Пока в Украине правила использования персонального электротранспорта для несовершеннолетних не урегулированы на законодательном уровне, вся ответственность за безопасность подростков ложится исключительно на их родителей.

Эксперт призвал взрослых не относиться к электросамокатам как к обычным игрушкам. Именно родители должны трезво оценить, владеет ли их ребенок достаточными навыками и готов ли он безопасно и адекватно пользоваться такой мощной техникой в городе.

Что говорят в патрульной полиции

Ранее начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил о том, что детям и возрастом до 14 лет нужно запретить выезжать на дороги на электросамокатах. По словам Белошицкого, украинское законодательство фактически не регулирует вопрос использования такого транспорта на дорогах общего пользования, в частности не определяет минимальный возраст пользователей.

«Большая опасность — дети на самокатах, на столичных дорогах в частности. У нас не урегулирован возраст, с которого можно использовать такие транспортные средства на дорогах общего пользования», — сказал он.

Белошицкий отметил, что из-за отсутствия четких норм правоохранители пока не имеют правовых механизмов реагирования на подобные ситуации.

В полиции предлагают установить минимальный возраст водителя самоката на уровне 14 лет для передвижения по дорогам общего пользования.

В то же время Алексей Белошицкий подчеркнул, что окончательное решение таких изменений будут принимать народные депутаты во время рассмотрения соответствующего законопроекта.

Напомним, что недавно во Львове произошла очередная трагедия, связанная с использованием опасного транспорта. 14-летний подросток на электросамокате сбил и травмировал двухлетнюю девочку. Трагедия с ребенком во Львове вывела проблему электросамокатов на новый уровень: в Украине уже более восьмисот пострадавших, но четких правил для легкого электротранспорта до сих пор нет.

