Запрет на импорт зерна: Украина подает иск на Польшу, Венгрию, Словакию

Некоторые страны Европы продлили запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года.

Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговли – торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И потому завтра мы приступим к судебному разбирательству", — сказал Качка.

В Польше, Венгрии и Словакии отметили, что запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции должен оградить их фермеров от резкого роста экспорта зерна после блокады Россией украинских портов на Черном море.

Комментируя введение односторонних запретов со стороны Польши, Венгрии и Словакии на украинское зерно после решения Европейской комиссии снять ограничения, Качка сказал, что, "на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии".

Торгпред Украины считает, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, а повлекло за собой то, что он назвал "наибольшей системной проблемой" — могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

"В течение многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе", — сказал Качка и добавил, что, по его мнению, "системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, потому что здесь нет единства".

Киев планирует подать иск на эти три страны во Всемирную торговую организацию, а не через собственное торгового соглашения с ЕС.

"Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства", — подчеркнул Тарас Качка.

В то время как Словакия просто продлила предварительный запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша в выходные ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Утки, идет еще дальше и запрещает еще 25 ранее не обсуждавшихся продуктов, включая мясо.

"Эти произвольные запреты просто смешны. Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. Именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта ", — подчеркнул Качка.

Представитель ЕС сообщил, что Брюссель надеется решить эту проблему, заставив Киев ввести собственные ограничения на экспорт в случае внезапного резкого роста экспорта.

Напомним, в правительстве Словакии сообщили о запрете на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины – она продлится до конца года.

Читайте также: