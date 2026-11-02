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Запрет на работу бизнеса во время желтой тревоги: что предлагают в Раде
В Верховной Раде зарегистрировали постановление о пересмотре правил работы бизнеса в ходе желтой тревоги.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, предусматривающий пересмотр правительственного решения об ограничении работы бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня. Документ предлагает разрешить предпринимателям самостоятельно решать, продолжать ли деятельность в это время, а работникам самим оценивать угрозу и при необходимости идти в укрытие.
О регистрации документа сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Речь идет о проекте постановления №16207, зарегистрированном 2 ноября. Его подписали 31 народный депутат.
Что предлагают изменить
Инициаторы постановления предлагают пересмотреть решение Кабинета Министров от 4 сентября 2026 г. №1092, которое касается работы субъектов хозяйствования во время воздушной тревоги желтого уровня.
По словам Железняка, документ предусматривает три основных изменения:
решение о работе бизнеса во время желтой тревоги предприниматели смогут принимать самостоятельно;
право работников на безопасность: каждый сотрудник будет самостоятельно оценивать уровень опасности и сможет покинуть рабочее место, чтобы перейти в укрытие;
оповещение об опасности: обязанность сообщать о воздушной тревоге работников и посетителей останется.
Депутат уточнил, что предложенные изменения касаются случаев, когда от бизнеса требуют наличия укрытия.
Отметим, что речь идет именно о зарегистрированном проекте постановления. Для изменения существующих правил парламент должен рассмотреть и поддержать документ.
Напомним, приложение «Воздушная тревога» постепенно возобновляет работу после несанкционированного вмешательства посторонних лиц. Пользователям уже приходят push-уведомления о тревогах.