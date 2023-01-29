Запрет на выезд чиновников: в ГПСУ рассказали, кого она касается и какие есть исключения

Запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.

Непригодным к военной службе госслужащим запрещено покидать страну (кроме командировки). Кроме того, правила действуют одинаково для женщин и мужчин.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

Он напомнил, что постановление № 69 о внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует.

Теперь украинские политики и чиновники могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки. Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в администрацию ГПСУ.

"Это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", – сказал Демченко.

Запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.

Список исключений для только:

для женщин или отцов-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

Также Демченко предупредил, что контроль возлагается не только на пограничников.

"Это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления, когда планируют выехать за границу. Ну и их руководителей, которые выдают отпуск в исключительных случаях или отправляют в служебную командировку", — пояснил спикер Госпогранслужбы.