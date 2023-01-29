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Запрет на выезд чиновников: в ГПСУ рассказали, кого она касается и какие есть исключения

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Запрет на выезд чиновников: в ГПСУ рассказали, кого она касается и какие есть исключения

Запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.

Непригодным к военной службе госслужащим запрещено покидать страну (кроме командировки). Кроме того, правила действуют одинаково для женщин и мужчин.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

Он напомнил, что постановление № 69 о внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует.

Теперь украинские политики и чиновники могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки. Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в администрацию ГПСУ.

"Это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", – сказал Демченко.

Запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.

Список исключений для только:

  • для женщин или отцов-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;
  • для лечения за границей;
  • на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

Также Демченко предупредил, что контроль возлагается не только на пограничников.

"Это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления, когда планируют выехать за границу. Ну и их руководителей, которые выдают отпуск в исключительных случаях или отправляют в служебную командировку", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, 27 января Кабинет министров принял постановление, которое на время действия военного положения запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Выезд запретили и женщинам-госслужащим.

Вероятно, такое решение было принято после скандальной поездки нардепа Николая Тищенко в Таиланд якобы на "встречу с украинской общиной".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что не отправлял Тищенко за границу. В Сети бурно отреагировали на этот скандал и решили, что нардеп просто уехал отдыхать.

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Дата публикации
Просмотры
1686
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