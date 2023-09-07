В ГПСУ ответили, будет ли запрет на выезд для женщин на военном учете

Соответствующие изменения по выезду женщин, если они и будут, сначала их должно принять правительство, подчеркнули в ГНСУ.

Пока запрет на выезд за границу касается только мужчин от 18-60 лет, в отношении женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, такого решения Кабмина нет.

Об этом подчеркнул представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко "Украинской правде. Жизнь".

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"В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", — сказал он.

Однако Демченко обратил внимание, что могут быть внесены изменения по выезду, тогда нужно будет соблюдать правила.

"Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно они будут соблюдать", – отметил Демченко.

Напомним, в Раде 7 сентября сообщили, что женщинам ограничат выезд за границу. Это касается тех женщин, которые должны с 1 октября обязательно стать на военный учет.

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