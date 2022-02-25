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Запрет на выезд за границу мужчинам: кого касается исключения (список)

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Запрет на выезд за границу мужчинам: кого касается исключения (список)

Госпогранслужба Украины

Исключения могут относиться только к лицам, определенным законодательством.

В Госпогранслужбе подтвердили, что на период действия военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Но уточнили, что есть исключения.

Исключения могут относиться только к лицам, определенным законодательством.

Тех, которые имеют:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кроме того, ограничения не касаются лиц:

  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто есть:

  • усыновителем;
  • опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

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