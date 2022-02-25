Запрет на выезд за границу мужчинам: кого касается исключения (список)

Запрет на выезд за границу мужчинам: кого касается исключения (список)

Исключения могут относиться только к лицам, определенным законодательством.

В Госпогранслужбе подтвердили, что на период действия военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Но уточнили, что есть исключения.

Исключения могут относиться только к лицам, определенным законодательством.

Тех, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кроме того, ограничения не касаются лиц:

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто есть: