Запрет на выезд за границу мужчинам: кого касается исключения (список)

Исключения могут относиться только к лицам, определенным законодательством.
В Госпогранслужбе подтвердили, что на период действия военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Но уточнили, что есть исключения.
Исключения могут относиться только к лицам, определенным законодательством.
Тех, которые имеют:
- удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.
Кроме того, ограничения не касаются лиц:
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.
А также тех, кто есть:
- усыновителем;
- опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.