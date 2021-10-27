Запрет на выступления российских артистов: Зеленский направил петицию Шмыгалю

Автор петиции – Игорь Кондратюк.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о полном запрете на выступления российских артистов в Украине — пока Крым не вернется до территории страны и не будет контроля на восточных границах.

Ответ главы государства обнародован на сайте Офиса президента 27 октября.

Автором петиции, набравшей необходимые 25 тыс. подписей, стал телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк. Зеленский рассмотрел ее и сообщил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову. Президент также попросил проработать предложения, изложенные в нем.

Зеленский в ответе процитировал закон. Во-первых, Министерство культуры составляет перечень людей, представляющих угрозу нацбезопасности, на основе обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Во-вторых, закон о гастролях запрещает выступать артистам из перечня людей, представляющих угрозу нацбезопасности. Организаторы мероприятия должны обратиться в СБУ, чтобы там сообщили – может артист выступать в Украине на законных основаниях или нет. Кроме того, телеканалы не вправе показывать концерты с участием артистов из черного списка.

Зеленский попросил проанализировать, как в Украине соблюдаются эти запреты, а также усилить ответственность за нарушения.

Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики внесло 14 российских актеров в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

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