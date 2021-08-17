Запрет полетов и хаос в аэропорту: уже 120 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана

Запрет полетов и хаос в аэропорту: уже 120 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана

Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам.

Уже 120 украинцев обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, власть в котором перешла к группировке "Талибан". Накануне сообщалось, что в эвакуации нуждаются около 90 украинцев.

Об этом " Европейской правде " сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", — сказал он.

Спикер напомнил, что в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинских граждан. В то же время, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту.

"МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время. Приоритет номер один — безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан" — сказал Николенко.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи ", — отметил он.

Напомним:

Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула около 640 афганцев, которые прорвались на борт, после того, как в город зашел "Талибан".

около 640 афганцев, которые прорвались на борт, после того, как в город зашел "Талибан". Россия, Китай Пакистан — единственные государства, которые оставили в захваченном талибами Кабуле свои посольства. Другие страны эвакуировали свои посольства из столицы.

В Афганистане после захвата столицы "Талибаном" толпа штурмует аэропорт

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку