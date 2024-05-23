Запрет публикаций судебных решений о мобилизации и уклонистах: ВР приняла скандальный закон в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7033-д о запрете публикации в открытом Реестре судебных решений по мобилизации, уклонении от воинского долга и военного учета, а также коллаборантах и государственных изменниках.

Об этом идет речь на сайте парламента.

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Нардепка от "Евросолидарности" Ирина Геращенко назвала этот документ "очень плохим". Нардепка отметила, что этот закон закрывает от общественности решения по делам, связанным с войной, нацбезопасностью, войском и мобилизацией, а именно эти темы представляют значительный общественный интерес.

"Предлагается на время военного положения и через год после ограничить доступ к судебным решениям по делам, представляющим особый общественный интерес. И предоставить судьям право по своему усмотрению изымать из судебных решений информацию, которая может повредить безопасности в делах, рассмотренных в открытом заседании. В-третьих, предлагается существенно расширить перечень сведений, которые нельзя разглашать", — отметила депутат.

Геращенко указала на один из недостатков. Например, после вступления в силу нового закона о мобилизации люди, обновляющие данные в ТЦК, узнают дела против себя. А этот законопроект только усугубит проблему, считает нардепка.

Что известно о законопроекте №7033-д

Напомним, что законопроект №7033-д предлагает закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений. Такое решение нардепы объясняют "чувствительностью этой информации в условиях войны". Доступ к решениям обещают открыть через год после окончания военного положения.

"По мотивам безопасности, общий доступ к судебным решениям в уголовных производствах в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации или установленного порядка несения военной службы обеспечивается через один год после дня окончания (отмены) военного положения", – говорится в документе.

"По нему уже имели заключение комитета, но предложили пересмотреть его в связи с тем, что парламент принял законопроект о мобилизации. Теперь отдельные виды судебных решений, касающиеся санкций за неисполнение своей воинской обязанности, тоже предлагается закрывать" – рассказывал ранее член Комитета Верховной Рады по правовой политике, народный депутат Роман Бабий.

Ранее сообщалось, что Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.

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