Запрет публикаций судебных решений о мобилизации и уклонистах: ВР приняла скандальный закон в первом чтении

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов.
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7033-д о запрете публикации в открытом Реестре судебных решений по мобилизации, уклонении от воинского долга и военного учета, а также коллаборантах и государственных изменниках.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Нардепка от "Евросолидарности" Ирина Геращенко назвала этот документ "очень плохим". Нардепка отметила, что этот закон закрывает от общественности решения по делам, связанным с войной, нацбезопасностью, войском и мобилизацией, а именно эти темы представляют значительный общественный интерес.
"Предлагается на время военного положения и через год после ограничить доступ к судебным решениям по делам, представляющим особый общественный интерес. И предоставить судьям право по своему усмотрению изымать из судебных решений информацию, которая может повредить безопасности в делах, рассмотренных в открытом заседании. В-третьих, предлагается существенно расширить перечень сведений, которые нельзя разглашать", — отметила депутат.
Геращенко указала на один из недостатков. Например, после вступления в силу нового закона о мобилизации люди, обновляющие данные в ТЦК, узнают дела против себя. А этот законопроект только усугубит проблему, считает нардепка.
Что известно о законопроекте №7033-д
Напомним, что законопроект №7033-д предлагает закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений. Такое решение нардепы объясняют "чувствительностью этой информации в условиях войны". Доступ к решениям обещают открыть через год после окончания военного положения.
"По мотивам безопасности, общий доступ к судебным решениям в уголовных производствах в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации или установленного порядка несения военной службы обеспечивается через один год после дня окончания (отмены) военного положения", – говорится в документе.
"По нему уже имели заключение комитета, но предложили пересмотреть его в связи с тем, что парламент принял законопроект о мобилизации. Теперь отдельные виды судебных решений, касающиеся санкций за неисполнение своей воинской обязанности, тоже предлагается закрывать" – рассказывал ранее член Комитета Верховной Рады по правовой политике, народный депутат Роман Бабий.
Ранее сообщалось, что Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.
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