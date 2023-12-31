Запрет российских церквей и английский язык для чиновников: в Раде назвали два приоритета 2024 года

Оба законопроекта могут быть готовы к голосованию во втором чтении уже в феврале 2024 года.

Работа над подготовкой ко второму чтению законопроектов о запрете религиозных организаций, контролируемых из России, и об использовании английского языка в Украине будет в приоритетах комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Однозначно важным законопроектом 2024 года будет законопроект о запрете религиозных организаций, которыми руководят и управляют из страны-агрессора", — отметила она, добавив, что над ним уже работает рабочая группа, готовя ко второму чтению.

Депутат напомнила о более тысячи поправок к этому законопроекту, которые подали ее коллеги, и выразила надежду, что работа над ними завершится уже в январе.

Также, по словам Евгении Кравчук, "большая межведомственная рабочая группа" занимается подготовкой ко второму чтению законопроекта "об английском языке". Она отметила, что было много предложений от народных депутатов добавить, например, "французский язык к списку тех языков, которые необходимо будет знать чиновникам".

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"Мы считаем, что должна сохраниться основная идея, потому что английский язык все-таки язык международного общения, и все эти категории [лиц], перечисленные в законопроекте, обязательно должны знать английский язык. Другие языки – французский, немецкий, испанский, пожалуйста, как дополнительные", — сказала Кравчук.

Народная депутат выразила надежду, что в феврале 2024 года комитет сможет рекомендовать подготовленные законопроекты [об английском языке и о запрете религиозных организаций, контролируемых из России] на рассмотрение во втором чтении на пленарном заседании Верховной Рады.

Напомним, 19 октября 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

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