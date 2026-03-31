ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Запрет смартфонов в школах: специалист предупредила о рисках безопасности детей

Надо не запрещать гаджеты, а учить медиаграмотности, убеждена сопредседатель ОО «Батьки SOS» Алена Парфенова.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Смартфоны у детей

Смартфоны у детей

Запрет мобильных телефонов в школах может угрожать безопасности ребенка.

Такую позицию высказала сопредседатель ОО «Батьки SOS» Алена Парфенова в эфире КИЕВ24.

Есть масса исследований, которые показали, что запрет не приводит к улучшению качества обучения. Но этот запрет может вызвать тревожность у ребенка. К тому же следует учитывать, что в стране война. Вчера, сколько раз у нас воздушные тревоги в течение дня звучали и дети находились в укрытиях. Но, во всяком случае, это частная вещь ребенка», — отметила эксперт.

Алена Парфенова убеждена, что нужно не запрещать гаджеты, а учить медиаграмотности.

Отметим, в Верховной Раде предлагается ограничить использование смартфонов в школах. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован и передан на рассмотрение профильного комитета. Документ предусматривает запрещение телефонов, планшетов и смартчасов на уроках. Исключения только для учебных или медицинских нужд.

Напомним, издание Psychology Today проанализировало современные исследования и пришло к неожиданному выводу — научные данные не подтверждают, что запрет смартфонов является эффективным решением проблем подростков.

Дата публикации
Количество просмотров
143
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie