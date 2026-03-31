Запрет смартфонов в школах: специалист предупредила о рисках безопасности детей

Смартфоны у детей

Запрет мобильных телефонов в школах может угрожать безопасности ребенка.

Такую позицию высказала сопредседатель ОО «Батьки SOS» Алена Парфенова в эфире КИЕВ24.

Есть масса исследований, которые показали, что запрет не приводит к улучшению качества обучения. Но этот запрет может вызвать тревожность у ребенка. К тому же следует учитывать, что в стране война. Вчера, сколько раз у нас воздушные тревоги в течение дня звучали и дети находились в укрытиях. Но, во всяком случае, это частная вещь ребенка», — отметила эксперт.

Алена Парфенова убеждена, что нужно не запрещать гаджеты, а учить медиаграмотности.

Отметим, в Верховной Раде предлагается ограничить использование смартфонов в школах. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован и передан на рассмотрение профильного комитета. Документ предусматривает запрещение телефонов, планшетов и смартчасов на уроках. Исключения только для учебных или медицинских нужд.

Напомним, издание Psychology Today проанализировало современные исследования и пришло к неожиданному выводу — научные данные не подтверждают, что запрет смартфонов является эффективным решением проблем подростков.