Запрет спама, звонков и сигарет — украинская реклама по-европейски

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в законы "О медиа", "Об рекламе" и "Об общественных медиа в Украине". Целью законопроекта №9206 является воплощение рекомендаций Европейской комиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Какие изменения нам ожидать после введения европейских норм в закон о рекламе – читайте дальше.

Какие изменения предусмотрены в законах о рекламе

Запрет использования личных данных детей в коммерческих целях для прямого маркетинга и поведенческо-ориентированной рекламы. Уменьшение влияния рекламы. Реклама не может чрезмерно подчеркивать положительные свойства продуктов и напитков, содержащих вредные или не рекомендованные для общей диеты составляющие, такие как жиры и трансжирные кислоты. Также запрещено рекламировать алкогольные напитки в радио и видеотрансляциях и в детских программах. Запрет дискриминации и розни в рекламе. Запрещено распространять утверждения или изображения, содержащие дискриминационный характер, способствуют распространению ненависти и жестокости к отдельным лицам или группам лиц в зависимости от возраста, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д. Регулировка перерывов между рекламными блоками. Реклама может появляться не больше одного раза в полчаса во время трансляции фильмов, новостей и детских программ. Во время программ, состоящих из отдельных частей или спортивных событий, реклама должна размещаться между частями. Запрещение рекламы табачных изделий, а также спонсорства и продакт-плейсмента, связанного с курением, электронных сигарет и других товаров для курения. Различные правила рекламы алкоголя в зависимости от вида и медиа. Рекламу пива, вина и сидра разрешено показывать по телевидению с 22:00 до 06:00, а рекламу других видов алкоголя – с 23:00 до 06:00. Запрет спама, включая массовые телефонные звонки. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Штрафы будут налагаться Центральными органами исполнительной власти. Регулировка рекламы на платформах общего доступа к видео и информации. Реклама должна быть явно обозначена, соответствовать законодательству и запрещать отправку спама, в том числе через мессенджеры и мобильные приложения. Регулирование социальной рекламы. Разрешается указывать рекламодателя, если это государственный орган, орган местного самоуправления, представительство иностранного государства, международная организация и т.д. Также в социальной рекламе можно будет показывать оружие, например для нужд ВСУ.

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