Запрет Telegram в Украине: Верещук объяснил, для чего это нужно

В Офисе президента объяснили истинную причину дискуссий вокруг возможной блокировки Telegram. Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук подчеркнула, что проблема заключается не в самом мессенджере, а в неконтролируемой анонимности, создающей серьезные угрозы безопасности государства.

Об этом она написала в Facebook.

Чиновница отметила, что неконтролируемая анонимность вызывает закономерную тревогу в обществе, особенно в условиях военного положения.

«Если на улице часть людей будет ходить в масках или балаклавах, это вряд ли бы придало гражданам чувство безопасности. Потому что возник бы естественный вопрос: а почему, собственно, кому-то нужно прятать лицо?» — написала Верещук.

Главная претензия — не к самому Telegram

Заместитель руководителя ОП подчеркнула, что государство не имеет цели бороться с конкретными приложениями. Главный вызов заключается в отсутствии контроля над тем, кто именно стоит за экраном.

«Я не против Telegram как такового, равно как и любой другой коммуникационной платформы. Но я против неконтролируемой анонимности в социальных сетях. Потому что это создает серьезные риски безопасности в военное время», — пояснила она.

Верещук также добавила, что скрытые аккаунты массово используют злоумышленники для совершения киберпреступлений, финансовых махинаций, сексуальных правонарушений и торговли наркотиками.

Отвечая на упреки в возможном притеснении демократических свобод, Верещук призвала не подменять понятие.

«Некоторые отождествляют свободу слова с анонимностью. Это разные вещи. И свобода слова совсем не обязательно должна реализовываться посредством анонимности. Многие прекрасно пользуются свободой слова без анонимности», — резюмировала представительница Офиса президента.

По ее мнению, весь мир сейчас движется к ограничению анонимности в соцсетях, поскольку ее минусы уже начинают преобладать плюсы. И для Украины, которая находится на пятом году полномасштабной войны, этот вопрос критически важен.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.

В то же время, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что попытки ограничить работу мессенджеру Telegram не остановят российские спецслужбы в поиске агентов, поскольку для вербовки могут использоваться любые цифровые платформы.

К слову, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов высказывался за необходимость приведения в порядок деятельности платформы. Он отмечал, что не выступает за полную блокировку, однако считает целесообразным ограничить функционирование анонимных каналов, фактически работающих как СМИ, с обязательной регистрацией и ответственностью за обнародованный контент.