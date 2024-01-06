Запрет УПЦ МП: Стефанчук рассказал, когда закон вынесут в Раду для голосования

Верховная Рада Украины 19 октября 2023 года в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект фактически запрещает деятельность УПЦ МП в Украине. После принятия этого документа в первом чтении полсотни нардепов во главе с первым заместителем председателя фракции "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем обратились к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с призывом направить его на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Руслан Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, было ли выполнено требование нардепов и когда Рада планирует принять законопроект во втором чтении.

"Насколько я проинформирован, Мотовиловец отозвал свою подпись по этому обращению. Во-вторых, мы исходим из того, что Венецианская комиссия не является парламентским ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины – ред.) или главным юридическим управлением, что мы должны туда присылать все. Мы используем этот механизм, когда есть действительно сложные законопроекты. Я получил это обращение и отказал в его направлении в Венецианскую комиссию. Более того, на мой взгляд, дальше должен уже профессионально и профессионально работать комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который определен главным при подготовке этого законопроекта", – рассказал Стефанчук.

Он также добавил, что председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев уже заявлял, что они активизируются по этому вопросу в начале этого года. В частности, проведут комитет и примут решение, которое позволит обеспечить справедливый подход в реализации закона.

"Он не должен касаться кого-то одного, избирательно, а должен быть принцип. Любая конфессия, любая религиозная организация, любая церковь, – как только появляются доказательства их сотрудничества с РФ, они должны быть подвергнуты соответствующим законодательным демократическим мерам влияния с возможностью судебного обжалования. Этого нельзя делать своевольно. Потому что это уже вопрос не веры, не религии, а национальной безопасности. Поэтому я ожидаю именно такой законопроект. Как только он будет готов, думаю, мы сразу внесем его в зал", — резюмировал председатель Верховной Рады.

Напомним, ранее в Раде рассказывали, кто блокирует закон о запрете УПЦ МП.

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