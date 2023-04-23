Запрет военнообязанным украинцам поступать в вузы – манипуляция РФ: юристы объяснили ситуацию

Юристы подчеркнули: попытки ограничить военнообязанным право поступать в университеты столкнутся со шквалом критики общества и представителей евросообщества.

Военнообязанным украинцам не запрещают поступать в вузы. Информация об этом является манипуляцией России.

Об этом говорится в объяснении экспертов центра при МКИП SPRAVDI.

Эксперты рассказали, что накануне российские пропагандистские каналы распространили информацию о том, что вскоре в Украине собираются запретить военнообязанным поступать в университеты "ради выполнения мобилизационного плана".

Специалисты обсудили статью в одном из изданий, где автор написала о том, что в обществе продолжаются дискуссии о якобы запрете мужчинам поступать в учебные заведения, ведь в прошлом году многие военнообязанные поступали, чтобы получить право на отсрочку.

Однако, отметили специалисты, в публикации речь не идет о том, что власти Украины всерьез рассматривают подобный вопрос.

"В статье есть комментарии юристов, которые однозначно утверждают: такой сценарий — маловероятен. Ведь это ограничение права на образование, которое гарантируется Конституцией Украины", — говорят специалисты.

Напомним, в случае усиления мобилизации в Украине можно внести изменения в ст. 23 Закона о мобилизации, сократив основания для предоставления отсрочки от призыва. Это компетенция Верховной Рады Украины.

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