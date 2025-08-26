Запрет на выезд для женщин-чиновниц: Свириденко анонсировала пересмотр решения

Премьер-министр Юлия Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко пообещала рассмотреть вопрос о действующем запрете на выезд за границу для женщин, которые не подлежат военной службе и занимают определенные категории должностей.

Об этом премьер сказала во время часа вопросов к правительству в Раде 26 августа, передает «Судебно-юридическая газета».

«Я думаю, что в течение двух недель будет решение», — отметила премьер.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержат запрет для женщин-чиновниц на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается депутатов местных советов, женщин-судей и других.

Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов, которые старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и т.д.

Сейчас женщины-судьи и женщины-чиновницы среднего звена находятся в более дискриминированном положении, чем мужчины, имеющие бронирование и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

Ранее Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат Виталий Свириденко живет за границей.