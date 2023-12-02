Запрет выезда Порошенко за границу: в СБУ назвали конкретную причину

По полученным контрразведывательным данным, запланированную встречу председателя партии "Европейская солидарность" народного депутата Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спецслужбы РФ планировали использовать в своих ИПСО против Украины.

Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении говорится, что СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. С этой целью РФ планирует использовать "рабочие встречи" украинских политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы.

В СБУ напомнили, что Виктор Орбан "системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ.

"Главная цель врага — снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри", — сообщили в СБУ.

По замыслу спецслужб РФ, говорится в сообщении, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудить представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны.

“СБУ обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб”, — пояснили в СБУ.

В украинской спецслужбе напомнили, что согласно законодательству Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины.

Напомним, накануне пятый президент Украины Петр Порошенко не смог уехать за границу. По его словам, у него запланированы встречи с польскими и американскими партнерами. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что заграничная командировка экс-президента Украины Петра Порошенко была отменена.

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