Запрет выезда за границу из-за долгов: что нужно знать украинцам в 2026 году

Выезд за границу в 2026 году / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Многие украинцы и дальше считают, что наличие любой задолженности автоматически закрывает выезд за пределы страны. На самом деле ситуация гораздо более сложная. Сам факт кредита, ипотеки или просроченных платежей не является основанием для ограничения пересечения границы.

Об этом идет речь в материале Новости.LIVE.

2026 правила остаются неизменными — решения о запрете выезда принимаются не пограничниками, а исключительно в рамках судебных решений или исполнительных производств.

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Проверяют ли долги на границе

В Министерстве внутренних дел объясняют: пограничная служба не имеет доступа к банковским базам и не проверяет кредитную историю граждан. Поэтому ипотека, кредиты, рассрочки или другие финансовые обязательства не влияют на возможность выезда.

Вместе с тем, ситуация меняется, если дело доходит до суда или государственной исполнительной службы. В таких случаях информация об ограничении вносится в соответствующие реестры, и именно они проверяются при пересечении границы.

В каких случаях могут не выпустить из Украины

Законодательство предусматривает ряд оснований, когда гражданину могут временно ограничить выезд за границу. Среди них:

применение меры пресечения в уголовном производстве;

наличие обвинительного приговора суда;

уклонение от исполнения судебных решений, подлежащих принудительному исполнению;

нахождение под административным надзором полиции;

открытые постановления исполнительной службы (в том числе по долгам по алиментам);

пребывание в официальном розыске;

ограничения, связанные с доступом к государственной тайне;

отсутствие необходимых документов для пересечения границы.

Отдельно следует отметить, что в случае задолженности по уплате алиментов сверх определенного законом срока исполнительная служба может инициировать через суд ограничение права выезда за границу. Также к должникам могут применяться дополнительные санкции — например, ограничения на управление транспортом или использование оружия.

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Важный нюанс по долгам

Наличие кредитной задолженности само по себе не блокирует пересечение границы. Но если кредитор обратился в суд, открыто исполнительное производство и наложены соответствующие ограничения, информация об этом становится доступной для проверки на пунктах пропуска.

Напомним о действующих правилах пересечения границы для несовершеннолетних, а также требованиях к документам и упрощенном порядке на период военного положения.

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