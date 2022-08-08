Запретить россиянам въезд в Украину на 50 лет: петиция набрала необходимое количество подписей

Петиция о запрете въезда на территорию Украины гражданам России на следующие 50 лет набрала необходимое количество подписей.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автор обращения также предлагает не выдавать виды на жительство россиянам, кроме воюющих на стороне Украины.

"Господин Президент, Украина уже 8 лет страдает от войны, которую развязала россия на территории нашей страны. К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режим с россией. Мы поплатились за это тысячами жизней.

Для безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", — говорится в петиции.

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Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по поводу запрета выдавать людям повестки на блокпостах и улицах.

Разрешение мужчинам выезжать во время войны за границу: Зеленский прокомментировал петицию

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