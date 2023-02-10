Запретят ли и когда в Украине Московский патриархат: в Раде дали ответ

В ближайшее время Верховная рада больше всего примет закон, предусматривающий запрет религиозных организаций, управление которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. В частности, речь идет об УПЦ МП.

Об этом в интервью рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский.

По его словам, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. Пока он находится на рассмотрении в комитетах и есть время для внесения альтернативных проектов.

"Как только закончатся предусмотренные законом о регламенте Верховной рады Украины процедурные сроки, профильный комитет даст согласие и вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников очень высока", — считает Вениславский.

Напомним, в ноябре 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности МП на территории Украины, а также расторгнуть с РПЦ договоры аренды Киево-Печерской Лавры. Народные депутаты подчеркнули, что целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, "ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима".

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