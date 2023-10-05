Запретят ли Московский патриархат в Украине: в Раде снова спор

Депутаты собрали несколько сотен голосов за внесение в зал на голосование за запрет церкви Московского патриархата.

Об этом сообщила нардепка Юлия Клименко.

"226 подписей народных депутатов собрано за обращение к Руслану Стефанчуку (спикер ВР — ред.) о внесении в зал на голосование запрета московской церкви, следовательно, голоса в зале есть", — написала она.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Верховную Раду не вносят законопроекты о запрете деятельности Московского патриархата, ведь не хватает голосов.

По его словам, в День Независимости в Верховной Раде собрали только 125 подписей с требованием безотлагательно внести на рассмотрение такой законопроект, но этого недостаточно. Тогда Стефанчук заявил — как только соберут 226 голосов, будет и согласующий совет.

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