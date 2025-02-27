Запретят ли российскую музыку в Украине: в Минкультуры ответили

Власти пообещали предоставить разъяснение по этому вопросу в установленные законом сроки, однако точных сроков разрешения ситуации не назвали.

Языковой активист Александр Леоненко 17 февраля зарегистрировал петицию по поводу запрета российской музыки на популярных стриминговых платформах. Инициатива быстро набрала 28 тысяч подписей – рекордный показатель всего за три дня.

Активист сообщил, что получил ответ на свой запрос от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В Минкульте заявили, что рассмотрели петицию, направленную к ним Кабинетом Министров Украины. В то же время в ведомстве отметили, что вопросом блокирования русскоязычного музыкального контента, в том числе песен украинских исполнителей, будет заниматься Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Как пояснили в Министерстве культуры, именно у Нацсовета есть полномочия вести переговоры с представителями стриминговых платформ, не подпадающих под украинскую юрисдикцию. Она также может заключать соответствующие договоры или подписывать меморандумы по регулированию контента.

"Держим руку на пульсе, верим в положительное решение ситуации", — прокомментировал Александр Леоненко.

Пока остается открытым вопрос, будет ли принято решение о полной блокировке российской музыки и как именно это реализуют на практике.

Ответ на петицию относительно запрета русской музыки / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве недавно в одном из ночных клубов посетители развлекались под русскоязычную музыку.

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