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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Запретят ли русскоязычные песни в Украине: заявление языковой омбудсменки

Языковая омбудсменка призвала урегулировать вопрос исполнения песен на русском языке на публике.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Запретят ли русскоязычные песни в Украине: заявление языковой омбудсменки

Новая языковая омбудсменка Ивановская сделала заявление о русском языке в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила с инициативой законодательного урегулирования публичного исполнения песен на русском языке. Она подчеркнула, что в условиях полномасштабной войны этот вопрос приобретает особую актуальность, ведь русскоязычный репертуар в публичном пространстве вызывает сильное невосприятие в украинском обществе.

Об этом заявила Елена Ивановская.

Действующее законодательство не запрещает использование других языков во время культурных мероприятий, если это не противоречит другим нормам. Однако, по словам Ивановской, в то время, когда украинцы борются не только за территориальную целостность, но и за национальную идентичность, сцена и улица должны звучать на украинском.

В отдельных городах, таких как Киев и Тернополь, местные власти уже ввели запрет на публичное исполнение песен на русском. Однако такая инициатива пока не имеет общегосударственной правовой основы и не сопровождается санкциями.

«Необходимо четкое правовое регулирование этого вопроса, чтобы обеспечить юридическую определенность для органов местного самоуправления, организаторов мероприятий и исполнителей», — подчеркнула языковая омбудсменко.

Напомним, Украина будет толерантно относиться к языкам всех национальных меньшинств, но приоритетом будет формирование украиноязычного пространства, о чем ранее заявляла Ивановская.

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