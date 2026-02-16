Запретят ли смартфоны в украинских школах: министр образования ответил на важный вопрос

Смартфон / © Pixabay

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что вопрос полного запрета смартфонов в школах Украины не в приоритете Министерства образования и науки и пока не планируется как законодательный шаг.

Об этом он сказал во время эфира программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале" , отвечая на вопрос о возможном контроле над использованием мобильных телефонов на уроках.

По словам Лесного, тема гаджетов в школах активно обсуждается, и существуют разные практики в мире. Например, в некоторых странах телефоны хранятся в специальных боксах на уроках или в локерах, позволяя пользоваться ими только на перерывах. Такой формат, по его мнению, может помочь учащимся лучше фокусироваться на учебе.

Он отметил, что отдельные школы в Украине уже могут самостоятельно внедрять собственные правила мобильных устройств, согласовав это с родителями и учениками. Но общенационального запрета пока не предусматривается.

В настоящее время в Украине нет единого законодательного ограничения на использование смартфонов в школах, и вопрос регулирования остается на усмотрение каждого учебного заведения.

