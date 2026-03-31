Запретят ли Telegram в Украине: в Раде ответили чего ожидать пользователям

В Украине продолжаются дискуссии по урегулированию деятельности популярного мессенджера Telegram. Государство не планирует вводить тотальные ограничения для рядовых граждан, однако официальные структуры могут покинуть платформу, если ее администрация не пойдет на сотрудничество.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По словам депутата, Украина пока не рассматривает механизм прямой блокировки мессенджера для всех пользователей. Однако процедура введения санкций через Совет национальной безопасности и обороны остается в силе для сервисов, чья связь с агрессором будет доказана.

«У нас могут быть санкции Совета безопасности по социальным сетям или мессенджерам, принадлежащим стране-агрессору. Такая процедура есть», — подчеркнул Юрчишин.

Он отметил, что санкционные меры возможны только в том случае, если будет официально подтверждено сотрудничество платформы с государством-оккупантом.

Главной претензией украинских властей к Telegram является анонимность его владельцев и отсутствие обратной связи для правоохранительных органов. Новый законопроект имеет целью обязать социальные сети раскрывать структуру своей собственности.

Кроме того, важным условием открытия официальных офисов платформ на территории Украины. Это необходимо для оперативного реагирования на преступления, совершаемые с помощью мессенджеров.

Какие последствия для государства и частных лиц

Если администрация Telegram проигнорирует требования законодательства, мессенджер ждет изоляция от официального государственного сектора. В таком случае государственные учреждения просто перестанут использовать эту платформу для коммуникации.

«А если сеть этого не делает, то единственное ожидающее ее ограничение — это выход всех официальных институтов из этой сети. Но объявления показывают, что она недобродетельна», — объяснил глава комитета.

В то же время Юрчишин заверил, что обычные пользователи не почувствуют прямые запреты.

«Для приватных пользователей вообще ограничений не будет. Просто там не будет государственных услуг», — подытожил чиновник.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отмечала урегулирование деятельности Telegram, что проблема заключается не в самой платформе, а в анонимности, которую враг использует для вербовки людей и координации преступлений.

По ее словам, опасные телеграммы-каналы должны быть деанонимизированы и верифицированы, чтобы спецслужбы могли контролировать угрозы.

В то же время она подчеркнула, что о запрете Telegram или ограничении свободы слова речь не идет — ограничения будут касаться только вопросов безопасности.

Также Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект №11115, предусматривающий урегулирование деятельности Telegram и других цифровых платформ в Украине.

Автор инициативы, народный депутат Николай Княжицкий, отмечал, что такие сервисы активно используются российскими спецслужбами для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и других преступлений.

По его словам, законопроект не предусматривает запрет мессенджеров или цензуры, а направлен на введение ответственности платформ. В частности, речь идет о раскрытии собственников, сотрудничестве с украинскими органами и оперативном реагировании на угрозы.

В случае нарушений предусмотрены санкции — от штрафов до ограничения использования платформ в государственном секторе. Инициатор также отмечал, что документ согласуется с европейскими подходами и направлен прежде всего на повышение безопасности.