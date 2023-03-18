Запретят ли выезд за границу юношам 15-17 лет: объяснение пограничников

Пограничники объяснили, действительно ли ребятам 15-18 лет планируют ограничить выезд из Украины.

В Сети распространили ложный "документ" о якобы запрещении пересечения границы юношам 15-17 лет.

Госпогранслужба предупреждает об очередном российском фейке.

"Сетью распространяется документ ГПСУ о якобы ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет. Это – фейк!", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, в частности русизмы.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники напомнили, что ограничения по выезду во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет. Но и для этой категории есть список исключений.

Ранее сообщалось, что Минкульт направил на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу военнообязанных артистов после инцидента со стендапером Андреем Щегелем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что поддерживает идею изменений в законодательство для усиления условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

Напомним, что комик Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сумел бежать из Украины в Турцию, а о защитниках сказал, что это "их выбор – погибать на войне".

После волны хейта Щегель записал второе видео, в котором назвал Украину "и**аным цирком с попаянными дебилами". Однако впоследствии попросил прощения за скандальные заявления.

Комик-беглец: стендапер Андрей Щегель пренебрег временным разрешением на выезд за границу