"Запросы от воинов будут у руководства и партнеров, будут новые поставки": обращение Зеленского

Высшее руководство должно определить приоритетные позиции с военными.
В течение двух дней верховный главнокомандующий Украины был на Донбассе и в Запорожской области. Он посетил 13 боевых бригад.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем традиционном обращении 5 сентября.
Что удалось сделать
Как отметил украинский лидер, он провел этот день вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Они пообщались с командирами бригад и батальонов. Кроме того, президент наградил наших воинов и поблагодарил боевых медиков.
"Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будут новые поставки", – акцентировал президент.
Лидер заверил, что будет новое производство нашего оружия. Важно также обозначили с воинами несколько приоритетных позиций.
"То, что нужно сделать. Сделаем!", – подытожил Владимир Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Теперь он должен возглавить Антимонопольный комитет.
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