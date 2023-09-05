"Запросы от воинов будут у руководства и партнеров, будут новые поставки": обращение Зеленского

Высшее руководство должно определить приоритетные позиции с военными.

В течение двух дней верховный главнокомандующий Украины был на Донбассе и в Запорожской области. Он посетил 13 боевых бригад.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем традиционном обращении 5 сентября.

Что удалось сделать

Как отметил украинский лидер, он провел этот день вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Они пообщались с командирами бригад и батальонов. Кроме того, президент наградил наших воинов и поблагодарил боевых медиков.

"Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будут новые поставки", – акцентировал президент.

Лидер заверил, что будет новое производство нашего оружия. Важно также обозначили с воинами несколько приоритетных позиций.

"То, что нужно сделать. Сделаем!", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Теперь он должен возглавить Антимонопольный комитет.

Читайте также: