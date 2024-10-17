Запугал, избил, изнасиловал и ограбил: в Одесской области будут судить преступника

В Одесской области 40-летний безработный и без постоянного места жительства через форточку проник в дом одинокой 82-летней пенсионерки. Злоумышленник запугал женщину, избил и изнасиловал.

Об этом сообщили в полиции региона.

Полицейские задержали правонарушителя в тот же день. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли у него продукты и часть денег, которые он не успел потратить.

Следователи выдвинули правонарушителю обвинение в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, сопряженном с насилием, которое не опасно для жизни или здоровья потерпевшего, с проникновением в жилье, совершенное в условиях военного положения, и в изнасиловании.

Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Напомним, в одном из сел в Шептицком районе обнаружили мертвыми супруги. Злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле.

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