Запугивали и убивали население и отстреливали "своих": в военном вторжении в Украину участвовали 2,5 тысячи "кадыровцев"

Запугивали и убивали население и отстреливали "своих": в военном вторжении в Украину участвовали 2,5 тысячи "кадыровцев"

В военном вторжении в Украину участвовали 2,5 тысячи боевиков из Чечни.

Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

"Кадыровцы" находились в основном во втором эшелоне наступления. Они обыскивали помещения, издевались над заложниками и мирными жителями, занимались грабежами и разбоем.

"После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать подразделения оккупантов, которые отступали и показательно расстреливать отказывавшихся воевать. С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok", — сообщают в разведке.

В ГУР Минобороны отмечают, что несмотря на то, что кадыровские "тиктокеры" в основном не находились на передовой, из 2,5 тысяч умудрились погибнуть около 100, а также около 300 получили ранения. Более 60 "кадыровцев" сбежали из Украины, покинув оружие и амуницию.

"Военная разведка Украины обнародует список боевиков из чеченской республики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности", — отметили в разведке.

Напомним, что ради "лайков" и популярности в соцсетях чеченские боевики Кадырова сняли на видео, как обстреливают жилые дома и давят автомобили.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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