Запугивание ударами по Киеву и угрозы НАТО "Орешником": в СНБО отреагировали на заявления Путина

Угрозы бункерного мало на кого действуют.

Путин видит, что устрашение "Кедром", более известным в медиа как "Орешник", не срабатывают так, как ему бы хотелось. Поэтому он повышает информационную составляющую этих запугиваний словами о "центрах принятия решений".

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он отмечает: ставка исключительно на информационное влияние и создание паники. Россия тактику с 2022 года не меняет.

"Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста – усиление давления на РФ. Мир через силу", – подытожил Коваленко.

Ранее Путин в очередной раз пригрозил НАТО своими "орешниками". Мол, у России есть еще несколько подобных систем, готовых к применению. По его словам, РФ неоднократно говорила о том, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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