Запуск COVID-сертификатов находится на последнем этапе: украинцы в шаге от свободных путешествий

Осталось пройти последний технический этап согласования со стороной ЕС и подписать соглашение.
Начался последний технический этап со стороной ЕС по подключению COVID сертификатов к приложению "Дія". Одобрение документа Евросоюзом позволит украинцам свободно путешествовать.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Это подключения нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это совместная среда для всех стран, разрабатывающих свои сертификаты", — написал Федоров.
Подключение ковид-сертификатов происходит параллельно с политическим решением — принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision и взаимным признанием.
"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в Дії", — пояснил министр.
Отметим, после окончания последнего технического этапа и подписания соглашения со странами наличие украинского COVID-сертификата в приложении "Дія" будет гарантировать возможности выезда за границу.
Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.