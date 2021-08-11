Запуск COVID-сертификатов находится на последнем этапе: украинцы в шаге от свободных путешествий

Запуск COVID-сертификатов находится на последнем этапе: украинцы в шаге от свободных путешествий

Осталось пройти последний технический этап согласования со стороной ЕС и подписать соглашение.

Начался последний технический этап со стороной ЕС по подключению COVID сертификатов к приложению "Дія". Одобрение документа Евросоюзом позволит украинцам свободно путешествовать.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Это подключения нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это совместная среда для всех стран, разрабатывающих свои сертификаты", — написал Федоров.

Подключение ковид-сертификатов происходит параллельно с политическим решением — принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision и взаимным признанием.

"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в Дії", — пояснил министр.

Отметим, после окончания последнего технического этапа и подписания соглашения со странами наличие украинского COVID-сертификата в приложении "Дія" будет гарантировать возможности выезда за границу.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

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