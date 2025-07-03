«Запускаем экспериментальный проект муниципального арендного жилья», – Алексей Кулеба

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Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, этот проект открывает возможность создать постоянные механизмы обеспечения жильем в стране, переживающей затяжную войну и масштабные внутренние перемещения.

"Запускаем экспериментальный проект муниципального арендного жилья. Это практическое решение, которое позволяет дать людям жилье уже сейчас – без сложных процедур и длительных ожиданий. Мы внедряем новую модель, которая работает системно, прозрачно и может быть масштабирована", – заявил Кулеба.

Модель предполагает, что муниципалитеты будут выступать заказчиками строительства жилья, а государство – организатором процесса: от нормативной базы до технического сопровождения и привлечения финансирования. Агентство по восстановлению будет обеспечивать координацию на местах, а Министерство развития общин и территорий – полное методическое сопровождение и отбор участников.

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Жилье будет предоставляться по четко определенным критериям. Приоритет – для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, семей погибших защитников, военнослужащих, детей-сирот, а также специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общин – медиков, педагогов, коммунальщиков. Все квартиры будут готовы к заселению – с мебелью, техникой, базовым ремонтом. Арендная плата будет рассчитываться с учетом дохода семьи и региональных условий – она будет ниже рыночной.

Проект предусматривает комбинированное финансирование из местных бюджетов, кредитных ресурсов и грантов международных партнеров. Первым партнером, подтвердившим готовность к участию, стал Европейский инвестиционный банк.

Пилотная фаза будет длиться два года. В рамках нее будет реализован ряд типовых проектов в разных регионах. После завершения этой фазы модель муниципального жилья будет масштабирована по всей стране с учетом полученного опыта.

В министерстве отмечают: впервые за годы независимости в Украине формируется механизм, позволяющий развивать муниципальное жилье как отдельный сегмент государственной жилищной политики. Это позволяет реагировать на вызовы времени – не точечными решениями, а системным подходом, основанным на прозрачности, устойчивой архитектуре и ориентации на нужды людей.

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