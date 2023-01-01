Запускал фейерверки: в Виннице задержали хулигана в новогоднюю ночь

Одним из нарушителей, который решил нарушить покой жителей своего региона, стал мужчина из Винницы. Он запускал фейерверки. После получения сообщения он был задержан в течение получаса.

Об этом сообщает полиция области.

"Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Киеве неизвестные запустили салют. И это после массированных ракетных обстрелов 29 декабря.

Как известно, во время военного положения действует запрет на применение фейерверков, салютов, петард. Пиротехнику нельзя не только применять, но и продавать.

Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей

Читайте также: