Запускал фейерверки: в Виннице задержали хулигана в новогоднюю ночь

Новогоднюю ночь мужчина решил отпраздновать с салютом.
Одним из нарушителей, который решил нарушить покой жителей своего региона, стал мужчина из Винницы. Он запускал фейерверки. После получения сообщения он был задержан в течение получаса.
Об этом сообщает полиция области.
"Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Киеве неизвестные запустили салют. И это после массированных ракетных обстрелов 29 декабря.
Как известно, во время военного положения действует запрет на применение фейерверков, салютов, петард. Пиротехнику нельзя не только применять, но и продавать.
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