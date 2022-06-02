Запускали с акватории Черного моря: глава ОВА рассказал детали ракетного удара по Львовщине

В среду, 1 июня, оккупанты государства-террориста России нанесли ракетные удары по Львовской области.

В период с 22:45 до 22:55 россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре вражеских крылатых ракеты. Их запускали из акватории Черного моря.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в результате атаки армии РФ пять человек получили ранения: трое в Стрыйском районе, а двое в Самборском. "Четыре человека в состоянии средней тяжести. Они в больницах области. Одна – имеет легкие ранения, ее не госпитализировали. Погибших, к счастью, нет", — сообщил глава области.

Кроме того, объекты железной дороги существенно повреждены, поэтому многие поезда задерживаются.

Козыкский призвал жителей Львовщины следить за источниками получения информации. "Вчера один телеграмм-канал распространил фейк об этом ракетном ударе. Многие телеграммы-каналы, медиа и люди перепостили себе этот фейк, а затем первоисточник отредактировал информацию", — добавил он.

Как сообщалось, из-за обстрела железной дороги на Львовщине задерживаются поезда. По состоянию на 09:30 2 июня отмечается, что движение поврежденным участком частично восстановлено. Впрочем, вынужденные задержки пока сохраняются для некоторых поездов.

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